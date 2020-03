Muore un 50enne, schiacciato da un muletto in una ditta di Colognola

Drammatico incidente sul lavoro nella mattinata di martedì a Colognola ai Colli.

Il tutto si è verificato intorno alle ore 9 nella ditta Mec Tronic di via Colomba, dove un autista classe 1969, residente a Lonigo (Vicenza), si era diretto per ritirare delle merci per conto della ditta di Sarego per cui lavorava. Con una dinamica ancora da appurare, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto.

Lanciato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118 con elicottero ed ambulanza, ma purtroppo per il ferito non c'è stato niente da fare.

Sul luogo del fatto sono giunto anche i carabinieri della stazione di Colognola ai Colli e i tecnici dello Spisal, che si occuperanno delle verifiche del caso.