West Nile virus, sono quattro i morti in Veneto, due nel veronese

Sono diventati quattro i decessi accertati in Veneto a causa del virus West Nile. Come riportato da Enrico Presazzi sul Corriere di Verona, una donna di 85 anni di San Giovanni Lupatoto, già affetta da un'altra malattia, è morta nel giorno di Ferragosto all'ospedale di Borgo Roma, a Verona. Si tratta della seconda vittima veronese, la prima era stata un uomo di 86 anni di Gazzo Veronese, morto a fine luglio nell'ospedale di Legnago. Le altre due persone morte a causa del virus sono due anziani, uno padovano e l'altra trevigiana.

Non appena ricevuta la notizia del contagio avvenuto a San Giovanni Lupatoto, l'amministrazione comunale aveva fatto scattare una disinfestazione urgente. Esempio seguito anche in altri comuni veronesi, anche in quelli dove al momento non si segnalano casi di West Nile.