Morti sul lavoro, nel 2017 sono state 13 nel veronese e 61 in Veneto

Purtroppo anche il 2018 non è iniziato nel migliore dei modi, con l'episodio avvenuto nel milanese: i quattro morti intossicati nell'azienda Lamina. Ma non sono gli unici morti sul lavoro in questo nuovo anno, dopo un 2017 che ha fatto registrare un aumento delle mortalità sul posto di lavoro dell'1,1%. L'anno scorso le morti bianche in Italia sono state 1029, l'anno precedente erano state 1018. Delle morti bianche del 2017, 283 sono avvenute durante gli spostamenti dalla casa al posto di lavoro (in itinere) e i restanti 746 sono capitate direttamente al lavoro. Le cifre sono state rese note dall'osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering e sono basate su dati Inail.

Escludendo il dato dei morti sul lavoro in itinere, il Veneto è la terza regione in Italia per numero assoluto di morti bianche. Nel 2017 sono state 61, numeri maggiori ce li hanno solo Lombardia ed Emilia Romagna. Un dato che si ridimensiona solo se lo si paragona al numero di occupati in tutta la regione. Essendoci più lavoratori in Veneto rispetto ad altra regioni, è più probabile che ci siano delle morti sul lavoro. Così l'osservatorio sicurezza ha calcolato l'incidenza delle morti bianche rispetto al numero degli occupati. In questo caso, il Veneto ha un'incidenza molto bassa, la quarta più bassa del Paese.

Passando dal dato regionale a quello provinciale, Verona e Venezia sono stati i territori con il più alto numero di morti sul lavoro nel 2017 in Veneto. Il dato assoluto è di 13 morti bianche sia nel veronese che nel veneziano. I due territori sono undicesimi nella classifica delle province italiane per numero di decessi sul posto di lavoro, ma per entrambe l'incidenza di questi decessi rispetto al numero complessivo di occupati è molto più bassa. Venezia infatti è 46esima in Italia se si considera l'incidenza, e Verona è addirittura 58esima.