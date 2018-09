Veneto, terza regione italiana per morti di overdose. Un caso nel veronese

Terzo posto, dietro ad Emilia Romagna e Lombardia. Il Veneto si trova sul podio di molte classifiche, alcune di queste però non sono positive. E il terzo posto segnalato oggi, 13 settembre, è quello del sito Geoverdose, una piattaforma che raccoglie i dati sui decessi e i ricoveri per overdose in Italia.

Dall'inizio del 2018, i decessi per overdose in Italia sono stati 173 e quelli per sospetta overdose 50. La regione dove se ne sono registrati di più è l'Emilia Romagna con 25, poi la Lombardia 24 e il Veneto 22.

Nel Veneto, la provincia con più decessi (compresi quelli sospetti) per overdose è Venezia dove in questo 2018 ne sono avvenuti 8. A Vicenza ne sono stati contati 5 e 4 a Padova e a Treviso. Nel veronese, dall'inizio dell'anno, è capitato un solo decesso per overdose, secondo la piattaforma Geoverdose. Si tratta del decesso di una donna italiana di 59 anni a causa della cocaina. Mentre non se ne sono contati finora nessuno nelle province di Belluno e Rovigo.