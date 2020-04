Meno malati di coronavirus negli ospedali veronesi, ma altri 4 decessi

Ci sono nove ore di differenza tra i due aggiornamenti che la Regione Veneto ha diffuso oggi, 7 aprile, sull'andamento dei contagi da coronavirus nel territorio. Quello di questa mattina era aggiornato alle ore 8, mentre l'ultimo è aggiornato alle 17. In queste nove ore, in Veneto, sono stati scoperti altri 96 casi positivi al Covid-19, ci sono 21 pazienti in meno nei reparti non critici degli ospedali e 8 pazienti in meno nelle terapie intensive. Purtroppo però si registrano altri 22 decessi per coronavirus, in tutta la regione, e 4 di questi decessi si sono verificati in ospedali veronesi, 2 a Villafranca e 2 a Peschiera del Garda.

I DATI IN PROVINCIA DI VERONA. La prima tabella realizzata dalla Regione Veneto mostra il totale dei tamponi positivi suddivisi per province. Nel Veronese, alle 17 di oggi, sono risultati positivi 2.866 test, dieci in più rispetto a questa mattina. I veronesi attualmente infettati dal Covid-19 sono 2.539. A questi si aggiungono i 210 positivi che sono deceduti e i 117 negativizzati.

Negli ospedali veronesi sono diminiuti i pazienti nelle aree non critiche ed è rimasto invariato il numero dei malati Covid-19 nelle terapie intensive. Nei reparti ci sono 490 pazienti positivi al coronavirus: 69 a Borgo Roma, 38 a Borgo Trento, 64 a Legnago, 29 a San Bonifacio, 114 a Villafranca, 50 a Marzana, 6 a Bussolengo, 1 a Malcesine, 82 a Negrar e 37 a Peschiera del Garda. Nelle terapie intensive, invece, i pazienti Covid-19 sono 88: 22 a Borgo Roma, 25 a Borgo Trento, 7 a Legnago, 6 a San Bonifacio, 12 a Villafranca, 7 a Negrar e 9 a Peschiera del Garda.

In tutto il Veneto, dall'inizio dell'emergenza, sono entrati negli ospedali e poi dimessi perché in condizioni di salute migliore 1.316 cittadini, tra loro ci sono 327 veronesi.