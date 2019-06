Muore annegato in vacanza al mare un 47enne di Bovolone

Dramma nella giornata di sabato 29 giugno per una coppia di veronesi in vacanza al mare. Un uomo di 47 anni le cui iniziali sono L. E. è morto annegato nelle acque di Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, dove si trovava in villeggiatura.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, così come riportato da la Voce di Rovigo, nel corso di un bagno al mare si sarebbe dapprima trovata in difficoltà la donna, poi finita in ospedale in condizioni piuttosto gravi, e il 47enne avrebbe cercato di soccorrerla.

L'uomo a quel punto sarebbe però a sua volta andato in difficoltà e i soccorritori intervenuti in seguito non sarebbero riusciti a salvarlo. La vittima di questa tragedia abitava a Bovolone.