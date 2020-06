Scontro auto-moto a Lavagno: muore sul colpo un pensionato di 73 anni

Aveva 73 anni, nato il 20 luglio del '46 ne avrebbe compiuti 74 domani, Dario Nesi, l'uomo che drammaticamente ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto nel Comune di Lavagno. Due foto connotano il profilo social di Dario, quella della sua moto, una Bmw, e un'altra di lui con indosso il cappello da cuoco. Professione "chef", "motociclista" e "pensionato", così recita infatti la breve biografia che Dario aveva scritto di sé. La sua vita si è spenta tra via Fornace e via Boschetto, intorno alle ore 18 di giovedì 18 giugno, dopo che proprio in sella alla sua moto il 73enne si era scontrato con una monovolume.

I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, ma per Dario non c'è stato nulla da fare e il pensionato è purtroppo morto sul posto. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale che si sono recati in zona per svolgere i rilievi del caso, oltre che regolare il flusso di traffico lungo la strada provinciale 16. Nessuna particolare grave conseguenza per l'automobilista, al di là del comprensibile choc dopo il sinistro. Un incidente mortale che, tristemente, va così ad aggiungersi a una lista decisamente ormai lunga, iniziata subito dopo la fine del lockdown: sono infatti ben nove i motociclisti che, nel complesso, hanno già perso la vita da quando si è tornati a circolare liberamente sulle strade del Veronese.