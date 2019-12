Non ce l'ha fatta il 41enne coinvolto in uno scontro frontale a Isola della Scala

Nella mattinata di venerdì 6 dicembre, intorno alle ore 6 circa, i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Villafranca di Verona, riferiscono di essere intervenuti per rilevare un incidente avvenuto poco prima sulla strada provinciale 50 di Isola della Scala. Il sinistro, in particolare, si è verificato lungo via Canova, all'altezza del chilometro 2.000.

Stando ai primi accertamenti svolti dai militari dell'Arma, parrebbe che un'Audi A3 proveniente da Erbè e condotta da un uomo classe '78 , residente nel Mantovano, si sarebbe scontrata frontalmente, per cause in corso d'accertamento, con un'altra autovettura, una Toyota Rav4 condotta da un giovane classe '96 e residente in provincia di Catanzaro, il quale parrebbe stesse provenendo dal senso opposto.

A seguito dell'impatto l'Audi A3 sarebbe quindi terminata nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Verona per estrarre l'autista, il quale è stato poi trasportato in elisoccorso e codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.

Stando a quanto riportato dai carabinieri, purtroppo l'uomo 41enne sarebbe deceduto in giornata, a causa dei gravi politraumi subìti a seguito dell'incidente. L'altro autista che stava invece viaggiando a bordo della Toyota, stando a ciò che riferiscono i militari dell'Arma, sarebbe invece rimasto illeso.

I carabinieri spiegano infine di star conducendo ulteriori accertamenti, volti in particolar modo a verificare se i conducenti dei veicoli avessero eventualmente abusato di sostanze alcoliche. Seguiranno dunque ulteriori approfondimenti da parte dei militari dell'Arma per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Nel frattempo, riferiscono i carabinieri, l'autorità giudiziaria veronese è già stata informata dell'accaduto.