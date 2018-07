Bambino muore in ospedale a 11 mesi: genitori indagati, ma negano ogni responsabilità

A seguito del ricovero di un bambino che al tempo aveva un solo mese di vita, avvenuto circa un anno fa nel settembre 2017 presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona, la magistratura avrebbe aperto un'inchiesta per chairirne le circostanze. Lo riferisce il Corriere di Verona, nell'odierna edizione cartacea, che riporta inoltre la tragica notizia del decesso del bimbo, avvenuto lo scorso venerdì, dopo un ricovero lungo dieci mesi nel reparto di terapia intensiva.

L'ipotesi che dovrà essere chiarita dalle indagini è quella che la morte del neonato possa essere stata provocata o meno da supposte lesioni subìte in famiglia. In particolare s'ipotizza nella fattispecie la cosiddetta "sindrome da scuotimento", l'eventualità cioè che il piccolo possa essere stato scosso, per un qualunque motivo, da uno dei genitori, forse involontariamente oppure in preda ad un raptus d'esasperazione, magari nel tentativo di farlo smettere di piangere, al punto però da provocargli lesioni cerebrali.

Accuse al momento ancora tutte da vagliare e che sono state subito respinte dalla coppia di genitori, entrambi poco meno che 40enni, veronesi con già un'altra figlia. Inizialmente, a destare il sospetto dei medici e far scattare la segnalazione automatica in procura sarebbe stato un ematoma riscontrato sul corpo del piccolo quando venne ricoverato.

L'autopsia sul corpo del neonato verrà svolta nei prossimi giorni. Nel frattempo resta il dolore enorme dei familiari, dopo dieci difficilissimi mesi di assistenza al figlioletto ricoverato in ospedale, aggravati nel dolore da quel sospetto mosso nei loro confronti. Un'eventualità quella del loro coinvolgimento diretto, sempre rinnegata con forza dalla coppia di genitori che ha continuato ad escludere recisamente in tutti questi mesi anche l'ipotesi di un eventuale interessamento nella vicenda dell'altra figlia o di persone terze.