Tragedia a Casaleone: un uomo perde la vita sul lavoro dopo una caduta di due metri

Poco dopo le ore 10 di questa mattina, sabato 17 marzo, i carabinieri della Stazione di Sanguinetto sono intervenuti per un incidente sul lavoro dagli esiti mortali in una ditta di Casaleone.

La vittima dell'incidente è B.A., un uomo italiano classe 1945 originario di Pressana, collaboratore dell'azienda, il quale per cause in corso di accertamento ha purtroppo perso la vita cadendo da un'altezza di circa due metri, battendo il capo al suolo e decedendo sul colpo.

Il personale del Suem 118 intervenuto sul luogo della tragedia, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio. La salma, come disposto dall'Autorità Giudiziaria è stata quindi messa a disposizione dei familiari.

Al momento le indagini e i rilievi del caso sono stati presi in carico dallo SPISAL (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro ndr) di Bovolone e dai carabinieri di Sanguinetto.