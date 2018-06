Si è spento il 17enne di Bovolone, ricoverato dopo il tragico incidente a Cerea

Non ce l'ha fatta il 17enne L. B. di Bovolone, ricoverato con prognosi riservata all'ospedale "Mater Salutis" di Legnago dopo l'incidente della scorsa notte a Cerea. Il giovane era in auto insieme ad altri quattro amici, tutti rimasti feriti, lui era il più grave. Subito portato in ospedale in codice rosso, le sue condizioni questa mattina erano parse particolarmente gravi, poi è arrivata nelle ultime ore la tragica notizia del decesso.

I cinque giovani viaggiavano a bordo di una Polo guidata da un ragazzo italiano del '99 anche lui di Bovolone. Tutti insieme avevano trascorso la serata presso una paninoteca di San Pietro di Legnago. Il fatale impatto è avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza, dopo che l'auto era uscita di strada finendo in un fosso lungo via Calcara a Cerea.