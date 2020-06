È di un uomo 42enne il cadavere ritrovato carbonizzato in un'auto al Pestrino

Trapelano nuove informazioni circa il macabro ritrovamento avvenuto la scorsa notte in via del Pestrino a Verona, all'incirca verso la mezzanotte e mezza. Un'auto con a bordo una persona è stata scoperta mentre bruciava e sul posto sono giunti in prima istanza i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e poi avvertito il Suem 118 e la questura scaligera. Il veicolo incendiatosi è un'Alfa Romeo 147 ed all'interno dell'auto è stato trovato il cadavere ormai carbonizzato di una persona.

In merito all'identità della vittima, fonti ufficiali rivelano che si tratterebbe di un uomo 42enne residente nella provinicia veronese, ma originario della Sardegna, in particolare della provincia di Nuoro. Il veicolo a bordo del quale l'uomo è stato trovato ormai morto era intestato alla madre dello stesso 42enne. Sul luogo dell'incendio, oltre al Suem 118 e al Niat dei vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia scientifica per svolgere i rilievi e cercare di fare luce sull'episodio.

Al momento le indagini sono in corso e nessuna ipotesi parrebbe essere esclusa da parte degli inquirenti, nemmeno quella del gesto estremo. Il pubblico ministero ha in tal senso disposto il sequestro dell'autovettura incendiatasi, così come è stato anche stabilito il trasferimento della salma del 42enne presso l'istituto di medicina legale dell'ospedale di Borgo Roma in città, dove verrà svolta l'autopsia verosimilmente nelle prossime ore. Secondo i primissimi rilievi, ma sono naturalmente circostanze ancora tutte da confermare, parrebbe che l'incendio sia divampato dall'interno dell'abitacolo.