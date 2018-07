Deceduta in ospedale la pensionata investita da un taxi a Borgo Trento

È stata dichiarata deceduta nella serata di lunedì 30 luglio, dai medici dell'ospedale veronese di Borgo Trento Maria Teresa Partengo, la pensionata di 77 anni che lo scorso 11 luglio era stata investita in via XXIV Maggio all'altezza del civico 23, nei pressi dell'incrocio con via Fratelli Ferroni.

Secondo la ricostruzione dell'incidente della Polizia Municipale, la signora sarebbe stata investita da un taxi Citroen C5 con alla guida un 57enne veronese diretto verso piazza Vittorio Veneto, mentre attraversava le strisce pedonali.

Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 e l'anziana era stata condotta in codice rosso al Poli Confortini, dove è rimasta ricoverata in prognosi riservata nel reparto di anestesia e rianimazione. Una notizia che inevitabilmente, rende ancor più grave sotto il profilo giudiziario la posizione dell'investitore, inizialmente indagato per lesioni personali stradali, il quale ora è accusato di omicidio stradale.

Purtroppo questa è l’ottava vittima della strada dall’inizio dell'anno, sei delle quali registrate nel mese di luglio.