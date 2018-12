Giovane veronese morta in Messico, potrebbe essersi tolta la vita

Anna Ruzzenenti potrebbe essersi suicidata. Comincia ad essere questa l'ipotesi più plausibile sulla morte della ragazza di 27 anni, originaria di Bardolino, avvenuta a Playa del Carmen, in Messico.

L'idea che la giovane istruttrice di immersione possa essersi tolta la vita si è diffusa dopo la trasmissione da parte della tv messicana Canal 10 di un video in cui la ragazza tentava di annegarsi. Il video è stato girato a Playa del Carmen ed è del 19 dicembre. Anna Ruzzenenti, in quell'occasione, era stata salvata e portata in ospedale dove i medici l'avevano stabilizzata.

La 27enne veronese doveva essere rimandata in Italia, ma sarebbe stata lei a chiedere di vedere ancora una volta le onde del mare messicano.