Si è spenta in ospedale la donna 51enne vittima di un incidente in bici a Bardolino

Non ce l'ha fatta purtroppo la ciclista rimasta coinvolta in un grave incidente domenica scorsa 16 giugno a Bardolino. La donna, una 51enne di Bussolengo, si trovava con suo marito ed altri amici in via Santa Cristina, quando all'improvviso una moto condotta da un turista polacco pare l'abbia travolta. Circa la dinamica dell'incidente, resta ancora al vaglio degli inquirenti se la donna sia dapprima caduta a terra per qualche altro motivo e poi colpita dal centauro, oppure viceversa.

La 51enne era stata portata d'urgenza in ospedale a Borgo Trento con l'elisoccorso. Le sue condizioni erano apparse critiche sin da subito alle persone che l'avevano soccorsa nell'immediato. Dopo il ricovero in ospedale, secondo quanto riferisce quest'oggi il quotidiano L'Arena, Simonetta Oliosi, questo il nome della donna, si è infine purtroppo dovuta arrendere e, nelle scorse ore, è venuta a mancare.