Donna ritrovata morta in casa dopo più di un anno, Agec sotto accusa

Nessuno è rimasto indifferente di fronte alla storia di Cristina Frattini, la donna di 58 anni che viveva in affitto in uno degli appartamenti Agec di via Tunisi e che è stata ritrovata sul suo letto, morta da più di un anno. Un caso che ha alzato una bufera proprio contro Agec. L'azienda di gestione degli edifici comunali viene vista come responsabile, non tanto del decesso della donna, ma di una scarsa attenzione nei confronti degli inquilini.

Come riporta Enrico Santi su L'Arena, i vicini di Cristina Frattini avevano più volte segnalato i cattivi odori provenienti dall'appartamento della donna. Inoltre, Cristina Frattini aveva sempre pagato regolarmente il suo affitto, fino a giugno 2017. Poi improvvisamente ha smesso e il mese scorso, Agec gli ha notificato lo sfratto. Una delle tante lettere che si sono accumulate nella cassetta della posta della signora, tra le bollette non pagate e il resto.

Enrico Santi, sul quotidiano locale, riferisce anche le repliche di Agec. Dall'azienda dicono che le segnalazioni dei vicini non sono state ignorate. Nel settembre dello scorso anno, Agec aveva inviato dei tecnici a controllare. Tecnici che non hanno riscontrato nulla di anomalo. Negli alloggi di via Tunisi, poi, gli uomini di Agec sono spesso presenti per i lavori di manutenzione, le assemblee di condominio e le riunioni con i capiscala. Anche a questi tecnici di Agec, i vicini di Cristina Frattini hanno fatto presente gli odori che provenivano dall'appartamento della 58enne. Anche in quel caso però non è stato ritenuto necessario avvisare le forze dell'ordine. E alla fine le forze dell'ordine le hanno dovute chiamare gli stessi residenti di via Tunisi. I vigili del fuoco sono entrati venerdì scorso, 21 luglio, dalla finestra, trovando il cadavere della donna.