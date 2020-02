San Bonifacio, 70enne trovata morta in casa da almeno un paio di giorni

Il suo corpo senza vita da almeno un paio di giorni, steso sul pavimento della sua abitazione in cui lei viveva isolata insieme ai suoi gatti. Così i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero e gli agenti della polizia locale di San Bonifacio hanno trovato una maestra 70enne in pensione, nella sua casa a San Bonifacio.

In quella piccola villa, la donna aveva vissuto con la madre e in seguito da sola, con solo i gatti a farle compagnia. Un'altra triste storia di solitudine, come altre avvenute in provincia di Verona. È capitato, anche di recente, che le forze dell'ordine abbiano trovato anche dei corpi in decomposizione, la cui puzza aveva allertato il vicinato. Uomini o donne che vivono e che muoiono in solitudine e il cui decesso viene scoperto con giorno o a volte con settimane di ritardo.

Nel caso di martedì scorso a San Bonifacio, l'allerta è partita dal medico della 70enne. La donna aveva saltato alcune visite e non rispondeva ai tentativi di mettersi in contatto con lei. La polizia locale si è presentata all'abitazione di via Salvo D'Acquisto e non ha ricevuto alcuna risposta dalla pensionata. Anche i vicini hanno confermato che da un po' di tempo tutto sembrava essersi fermato nella casa dell'anziana donna. A quel punto, sono stati chiamati i pompieri che hanno dovuto rompere una tapparella e una finestra per entrare nell'abitazione, dove la 70enne era deceduta per cause naturali.