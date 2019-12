Lasciata senza cibo né acqua, morta la cagnolina trovata da Lav Verona

È deceduta questa mattina, 6 dicembre, la cagnolina trovata mercoledì scorso, 4 dicembre, dai volontari di Lav Verona a Lugo di Grezzana. L'animale era stato segregato insieme a tre cuccioli in un casolare, mentre un pastore maremmano era stato rinchiuso in un recinto esterno. Secondo i volontari dell'associazione animalista, la cagnolina deceduta oggi sarebbe rimasta senza cibo né acqua per 15 giorni e purtroppo le cure a cui era stata sottoposta dopo il ritrovamento non sono bastate a salvarla. «Era risultata paralizzata a causa di un trauma subito - scrivono i volontari Lav - La sua agonia di 15 giorni è stata terribile. Con la schiena spezzata senza potersi muovere, mangiare e bere».

Sottoposti alle cure di veterinari in un canile sanitario anche i tre cuccioli e il pastore maremmano liberati dai volontari con l'aiuto degli agenti della polizia locale. A dare l'allarme è stato un pastore che avrebbe sentito i guaiti degli animali lasciati in abbandono. L'uomo ne ha parlato con una sua conoscente e lei poi ha avvisato la Lav.

La storia ha colpito anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che in un post su Facebook ha scritto: «Appena sarà individuato il responsabile, è giusto che paghi. Una tale ferocia non può restare impunita».

I volontari di Lav Verona si sono mossi immediatamente, presentando denuncia nei confronti del proprietario degli animali e accusandolo di maltrattamenti.