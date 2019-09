Morta in ospedale la donna di 85 anni di Salizzole morsa dai suoi cani

Venerdì scorso, 20 settembre, era stata trovata in casa sua dalla nuora. Era a terra, priva di coscienza e con delle ferite procurate dai morsi dei suoi cani. Era stata portata in ospedale, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Come riportato da TgVerona, Teresa Peroni è deceduta al Mater Salutis di Legnago.

La donna aveva 85 anni e viveva a Salizzole. Al momento dell'intervento del 118 e dei carabinieri, le sue condizioni non sembravano così gravi da mettere a rischio la vita, ma col passare dei giorni si sono aggravate e alla fine l'anziana donna si è spenta.