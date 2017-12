Di corsa per toccare i più bei siti di Verona: nel 2018 arriva la Monument Run

Da un successo all’altro, da un evento all’altro. Mezza, maratona, Christmas Run e ora arriva la novità per il 2018 di Veronamarathon: si chiama Monument Run ed è una 5 km non competitiva che si è “ritagliata” un percorso artistico in una delle città più belle d’Italia. Si correrà, infatti, nel cuore di Verona e si toccheranno 5 monumenti storici e artistici che hanno fatto la sua storia.

La prima edizione della Monument Run si disputerà domenica 18 febbraio 2018, con partenza ed arrivo in Piazza Bra, lo stesso giorno della Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon e della Agsm Duo Marathon.

Con questa 5 km tutti i podisti, anche i meno affezionati alle lunghe distanze, i principianti, le famiglie e i bambini potranno così diventare i protagonisti della giornata di festa a tutto running firmata da Veronamarathon Eventi in collaborazione con il Comune di Verona.

5 KM PER 5 MONUMENTI – I runner della prima edizione della Monument Run correranno (o cammineranno, perché no) ammirando 5 monumenti artistici e significativi della città scaligera: Castelvecchio, l’antica fortezza della città, Porta Borsari, il principale ingresso cittadino in epoca imperiale, Piazza Erbe, la piazza più antica, e ovviamente l’Arena, con il trionfale passaggio all’interno, e l’arrivo in Piazza Bra.

COSTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE – Il costo di partecipazione alla Monument Run è di 10,00 euro. È possibile iscriversi sia online sia nei punti vendita che verranno comunicati a breve. Ad oggi sono aperte soltanto le iscrizioni online, che chiuderanno alle 24.00 di Giovedì 15 Febbraio 2018. I runner “dell’ultimo minuto” potranno acquistare il loro pettorale anche Venerdì 16 Febbraio, 2018 dalle 15.00 alle 20.00, e Sabato 17 Febbraio 2018, presso l’Expo all’AGSM Forum Palasport, in Piazzale Azzurri d’Italia. La quota di partecipazione comprende: pacco gara, assistenza medica, assicurazione e ristoro finale.