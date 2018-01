Montefortiana sicura anche grazie ai carabinieri che ritrovano un ragazzino

Sono stati quasi 25mila i partecipanti ai diversi eventi della Montefortiana numero 43, corsa nel fine settimana appena passato. Un'edizione che è stata un successo anche dal punto di vista della sicurezza, come sottolinato dal presidente di Montefortiana Giovanni Pressi. "Il piano che abbiamo messo in atto per rispettare tutte le normative non ha intaccato l'ottimo svolgimento della corsa, facendo correre tutti nel pieno della sicurezza e serenità", ha dichiarato.

Al piano hanno partecipato anche i carabinieri del comando provinciale di Verona. Ordine e sicurezza pubblica sono stati garantiti anche grazie all'impiego di una squadra operativa di supporto, vale a dire quel personale dell'Arma altamente specializzato.

Inoltre, i carabinieri si sono resi anche protagonisti del ritrovamento di un ragazzino del posto di 11 anni, allontanatosi da casa già da diverse ore. Lo stesso è stato rintracciato insieme al suo cane nelle campagne circostanti.