Anni di soprusi e umiliazioni, padre e marito violento finisce in carcere

Ancora un caso di violenza domestica nel Veronese.

I carabinieri hanno scoperto maltrattamenti in famiglia in un nucleo familiare di Montecchia di Crosara. Giovedì sera, 25 aprile, a seguito di una lite banale, un operaio 40enne indiano avrebbe iniziato a picchiare la moglie, sua connazionale di 36 anni, e non avrebbe risparmiato nemmeno le due figlie, di 12 e 10 anni, le quali tentavano di difendere la madre. La donna, esasperata, ha chiesto aiuto al 112.

Una pattuglia della stazione di Zevio è giunta sul posto e ha percepito la difficile situazione. I militari sono riusciti a ricostruire gli eventi che duravano da anni, anche grazie alla testimonianza di vicini e conoscenti che avrebbero confermato un quadro di soprusi, umiliazioni e violenze fisiche e psicologiche.

I carabinieri hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose aggravate. Lo straniero, che già nel 2012 era stato arrestato dai carabinieri di San Bonifacio per fatti analoghi, al termine delle formalità di rito e su disposizione della competente autorità giudiziaria, è stato portato in carcere a Montorio.