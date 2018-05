Montascale guasto a scuola: alunno disabile non può mangiare con i compagni

Se la situazione dell’alunno disabile di prima elementare di Verona costretto a mangiare da solo, isolato dal resto della classe, a causa di un montascale rotto, è esattamente quella riportata dalla stampa e dalle agenzie, bisogna vergognarsi, perché è indegno che in un Paese che si reputa civile possano accadere cose di questo genere, ed è necessario risolvere immediatamente un problema che non può certamente essere insuperabile.

È il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a commentare la notizia secondo la quale, da circa un anno, un alunno in carrozzella di una scuola scaligera è costretto a mangiare in classe insieme all'assistente e non in mensa insieme ai suoi compagni, a causa di un guasto al montascale non ancora riparato. A denunciare il fatto sono stati i familiari del bambino e ora lo stesso Zaia ha annunciato di voler intervenire per risolvere il problema.