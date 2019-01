Monossido in appartamento: trovato morto un uomo di 48 anni

Erano da poco passate le 03,50 di mercoledì mattina quando il personale vigile del fuoco del distaccamento di Bardolino è intervenuto per presunta presenza di monossido in abitazione.

A dare l'allarme è stato il personale SUEM, che intervenuto a Sant Ambrogio di Valpolicella, ha constatato la morte un uomo di circa 48 anni che dimorava all'interno dell'appartamento.

I pompieri intervenuti per effettuare delle verifiche, con strumentazione idonea a determinare la presenza di monossido, hanno rilevato la presenza del gas oltre ad aver riscontrato la presenza di un braciere nel bagno e verificato che la via di ventilazione dei locali era ostruita.

Sul posto, oltre a personale SUEM, anche cabinieri della locale stazione.