Le trovano un monopattino rubato in auto: denunciata per ricettazione

Nella sua auto i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Villfranca di Verona, hanno rinvenuto un monopattino elettrico che risultava essere detenuto illecitamente, così la cittadina di origine marocchina è stata deferita in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Stando a quanto riferito dall'Arma, i militari stavano svolgendo un servizio di contrasto ai reati predatori, quando hanno hanno ricevuto una segnalazione da parte di una ditta di noleggio di monopattini elettrici di Bussolengo: i mezzi infatti (di nuova tecnologia e dal valore di circa mille euro) presentano un dispositivo di geolocalizzazione grazie al quale è possibile monitorarne gli spostamenti. E proprio nella serata del 27 settembre, la stessa azienda notato uno spostamento "anomalo", non previsto, e pertanto ha inoltrato la segnalazione al 112.

Un'attività approfondita, ha permesso ai carabinieri di individuare l'esatta posizione del monopattino che era stato trafugato a Verona. Il mezzo è stato trovato invece a Sommacampagna, dentro l'auto della donna di origine marocchina, che per questo motivo è stata denunciata all'autorità giudiziaria scaligera per ricettazione, mentre il monopattino è stato restituito all'azienda di noleggio.