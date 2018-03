Molesta e colpisce una 18enne in un locale: viene fermato ed arrestato

Un nordafricano è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri della Compagnia di Verona, per aver molestato e malmenato una giovane.

L'episodio si è verificato nel locale Club 007, a San Giovanni Lupatoto: il cittadino marocchino, classe 1986 e ubriaco, ha avvicinato la giovane connazionale (classe 1997) e quando questa ha tentato di divincolarsi, l'ha colpita alla testa e al ventre.

Il provvidenziale intervento dei militari ha permesso così alla ragazza di mettersi in salvo, mentre il 32enne è finito in manette.