Si presenta all'ufficio anagrafe con un documento falso: scoperto ed arrestato

Il tribunale di Verona, nell’udienza di oggi, venerdì 19 aprile, con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto effettuato dalla polizia municipale nei confronti di un cittadino moldavo, imponendogli inoltre l'obbligo di firma 7 giorni su 7.

Nella giornata di ieri, infatti, il nucleo operativo di PG della polizia municipale ha arrestato un 41enne cittadino moldavo, il quale si era presentato agli sportelli dell'anagrafe di via Adigetto con una carta d'identità romena falsa. L’episodio ha subito insospettito il personale addetto alla ricezione della documentazione relativa all'iscrizione anagrafica.

Una volta accompagnato al comando della polizia di via del Pontiere, il personale del laboratorio analisi documentale, attivato di recente, ha accertato che il documento era interamente contraffatto, seppur così ben fatto da essere in grado di ingannare un occhio inesperto. Avvisato il pubblico ministero di turno, l'uomo è stato arrestato per possesso di documento falso ed accompagnato ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

«Un esempio di efficienza degli uffici comunali, che vantano personale preparato ad ogni eventualità. - ha detto in merito l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato - Ma anche di perfetta sinergia con la polizia municipale, sempre impegnata per garantire la sicurezza a tutto campo, anche sul fronte dei reati documentali».