È in distribuzione il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi del 2017

Dal 24 aprile è in distribuzione il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2017.

Per quanto riguarda i residenti nel comune di Verona, possono ritirare i moduli nelle sedi delle Circoscrizioni (ad eccezione della 1ª Circoscrizione) e presso il Palazzo dell’Anagrafe in via Adigetto 10, ai seguenti uffici: URP al piano terra, FRONT-OFFICE agli sportelli polifunzionali al 1° piano, Unità Organizzativa TRIBUTI, al 4° piano presso gli uscieri solo nella giornata di martedì.