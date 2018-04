Riciclo, riuso e mobilità sostenibile: nuova domenica di Mobility Day a Verona

Fino alle 19 di questa sera, 8 aprile, circolazione dei veicoli limitata a Verona. Oggi è il giorno del Mobility Day, scattato questa mattina alle 10. La Zona a traffico limitato si è dunque allargata e da Breccia Cappuccini, Porta Nuova, Porta Palio e Porta San Zeno fino all'ansa dell'Adige non possono circolare veicoli a motore, tranne quelli ecologici alimentati a elettricità, metano, gpl oppure quelli ibridi. Nel resto della città, invece, non possono circolare i veicoli più inquinanti, cioè gli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 per le quattro ruore e gli Euro 0 per le due ruote.

Auto e motorini fermi dunque, per poter scoprire la mobilità sostenibile. Bike sharing a 1 centesimo per tutta la domenica e biglietto giornaliero per gli autobus a 1.30 euro. Inoltre, alcuni parcheggi gratuiti sono collegati al centro con le navette.

Tante infine le iniziative che vivacizzano il centro storico di Verona in questo Mobility Day dedicato al riciclo e al riuso, a partire dalla festa in Arsenale dedicata proprio a questi due temi. Inoltre è possibile attivare oggi la proprio Giulietta Card con uno sconto del 10%. Si tratta della carta prepagata da utilizzare per viaggiare nei taxi cittadini.