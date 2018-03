Torna il Mobility Day a Verona, una nuova domenica senza auto in centro

Non cambia praticamente nulla e quindi domenica 25 marzo sarà riproposto per la quarta volta il Mobility Day, la giornata in cui la Ztl di Verona si allarga e si stoppa la circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti.

I confini della Zona a traffico limitato più estesa rimangono gli stessi e quindi da Breccia Cappuccini, Parta Palio, Porta Nuova e Porta San Zeno fino all'ansa dell'Adige sarà sbarrato l'accesso a tutti i veicoli dalle 10 alle 19. In tutte le altre strade del territorio comunale veronese non potranno invece viaggiare auto fino agli Euro 2 e motocicli Euro 0. Le strade non toccate dai divieti nella giornata di domenica sono la Tangenziale Est, dallo svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale, e la Tangenziale Sud, tra i raccordi dei due caselli. Sono stati inoltre creati due itinerari, sempre senza divieti, che dalla Tangenziale Sud porta alla Fiera di Verona e che dal casello di Verona Nord conduce ai parcheggi dello Stadio. Questo per permettere agli automobilisti di raggiungere gli stalli e magari raggiungere il centro storico con i mezzi pubblici. Mezzi che si potranno utilizzare per l'intera giornata con un unico biglietto da 1,30 euro.

Le sanzioni per i trasgessori vanno da 164 a 664 euro, mentre le auto elettriche o quelle a metano, gpl o ibride sono esentate da ogni divieto.

E anche per questa domenica sono previste delle iniziative nel centro di Verona, dalle passeggiate nei musei a quelle per la Giornata mondiale dell'acqua. Il tutto per attirare i cittadini e fargli scoprire il piacere di un centro senza auto e la comodità dei mezzi pubblici.