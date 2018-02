Mobility Day, atto terzo. Nuova domenica senza veicoli inquinanti in centro

Terza domenica a piedi o in bicicletta nell'allargata zona a traffico limitato di Verona. Dopo quelli di dicembre e gennaio, anche il mese di febbraio ha il suo Mobilty Day, la particolare giornata ecologica organizzata dal Comune. Dalle 10 alle 19, una porzione della città che va oltre i quotidiani limiti della ztl sarà chiusa alle auto e ai motorini a benzina o diesel. Potranno invece passare i mezzi elettrici, a metano o a gpl, oltre a quelli dei residenti. La parte di città interessata dal divieto è delimitata dall'ansa dell'Adige e da Breccia Cappuccini, Porta Palio, Porta San Zeno e Porta nuova. E per stimolare i cittadini ad andare comunque nel centro di Verona, magari usando i mezzi pubblici oppure lasciando l'auto al di fuori della ztl allargata e sfruttando le navette, il Comune ha organizzato diverse iniziative pensate per le famiglie.

Un Mobility Day giunto al suo giro di boa. Dopo oggi, 11 febbraio, sono in programma altre tre giornate simili, una marzo e due ad aprile, ma nonostante l'amministrazione comunale abbia fatto capire che non ha intenzione di fare alcuna retromarcia, le polemiche sull'iniziativa continuano. Il candidato veronese del PD Diego Zardini chiede al Comune di Verona di utilizzare "i finanziamenti del governo per servizi che consentano ai cittadini di preferire trasporti pubblici e biciclette alle auto". Filobus e ciclabilità sono le altre parole usate da Zardini che si vuole impegnare a "mettere insieme tutti i soggetti che possono contribuire a risolvere i problemi, dall'amministrazione ai ministeri". Pare però che l'amministrazione del sindaco Sboarina non guardi solo a Roma quando si parla di viabilità e traffico. Lo sguardo si ferma ai Comuni più vicini, quelli confinanti con il capoluogo scaligero, che una volta conclusi i Mobility Day, quindi dalla prossima estate, saranno contattati per collaborare tutti insieme ad un piano antismog che non valga solo all'interno dei confini comunali.