Miss Mamma Chef, quarto posto per Daniela Bresciani da Bovolone

In occasione del 25simo compleanno di "Miss Mamma Italiana", concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le mamme con più di 56 anni; si è aggiunto un altro importante evento: "Miss Mamma Chef". Si è trattato di un cooking show che ha coinvolto 25 mamme, che nelle varie edizioni del concorso si sono aggiudicate la fascia di miss. Niente abiti eleganti e tacchi alti per loro, ma grembiule e cappello per lavorare meglio tra i fornelli.

La prima edizione di "Miss Mamma Chef" si è svolta domenica 29 aprile a Cesena e le 25 partecipanti sono state divise in 3 postazioni: "primi e secondi di pesce", "primi e secondi di carne" e "pane, pizza e dolci". La giuria ha assegnato il cappello, la giacca professionale e il trofeo "Miss Mamma Chef 2018" a Emanuela Marcuccio di Russi (provincia di Ravenna), che ha proposto le "mezzelune di busco", uno scenografico e delizioso dolce composto da semi sfere di mousse al mascarpone e salsa ai frutti di bosco, ricoperte da cioccolato. Secondo posto per Maria Giovanna Baies, di Gambettola (provincia di Forlì-Cesena), per la sua "crostata con le mandorle"; mentre Vittoria Caponi di Corridonia (provincia di Macerata), si è aggiudicata il terzo posto con un "semifreddo al lime".

Ha sfiorato il podio la veronese Daniela Bresciani, di Bovolone, la quale si è piazzata al quarto posto proponendo una "zuccotto di tiramisù".