Il grande gesto dell’imprenditore Mirko Martinelli verso il Comune di Castelnuovo

Una fornitura di 10mila mascherine: è il prezioso regalo recapitato al Comune di Castelnuovo del Garda dall’imprenditore Mirko Martinelli.

«Grazie di cuore da parte dell’Amministrazione comunale e di tutti i castelnovesi per lo splendido gesto. - commenta il sindaco Giovanni Dal Cero - La distribuzione è iniziata già da ieri pomeriggio dalla frazione di Sandrà, grazie alla disponibilità di un generoso gruppo di volontari che sin dalla mattina era al lavoro per confezionare le mascherine e prepararle per la consegna: ne verranno date due per famiglia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.