Minori sorpresi in una sala scommesse: guai in arrivo per il titolare

Solamente pochi giorni fa le anteprime del "Libro blu" dell'Agenzia nazionale delle Dogane e dei Monopoli richiamava l'attenzione sull'aumento del volume d'affari del gioco d'azzardo: solamente nella nostra provincia infatti, nel corso del 2017, i veronesi avrebbero speso 1114 euro a persona, mentre in tutta la Regione il giro di denaro ha toccato i 6 miliardi e 106 milioni di euro.

Una questione che dovrebbe riguardare solamente i maggiorenni e che invece in alcuni casi tocca anche coloro che non hanno ancora compiuto i 18 anni. Una sala scommesse e videolottery di Castel d'Azzano è infatti stata pesantemente multata proprio per questo tipo di violazioni ed è in attesa di ricevere dalla Questura il provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni.

I controlli hanno preso il via in seguito alle seganalazioni di alcuni genitori, i quali lamentavano la presenza di minori all'interno della sala slot, dove non potrebbero neanche entrare secondo la normativa, i quali si dedicavano anche al gioco d'azzardo. Sono così scattati i controlli da parte delle Volanti per verificare quanto denunciato dalle famiglie, con i poliziotto che avrebbero così appurato che l'esercizio era frequentato da giovani che non avevano ancora compiuto la maggiore età.

Nell'ultimo controllo, scattato pochi giorni fa, i poliziotti avrebbero infine trovato all'interno della sala scommesse due ragazzi di 16 anni, uno dei quali avrebbe anche fatto una puntata. A carico del titolare, di origini italiane, sono così state inflitte le pesanti sanzioni: la multa sarà di circa 20 mila euro, per le tre violazioni riscontrate (due minori presenti, uno dei quali sorpreso a giocare), ed è stato avviato il procedimento per la sospensione della licenza.