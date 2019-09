Spaccia in piazza a Casaleone, minorenne arrestata dai carabinieri

Domenica sera, 22 settembre, i carabinieri di Cerea erano impegnati in un servizio di pattugliamento a Casaleone, quando hanno notato in Piazza del Popolo un gruppo di ragazzi che parlavano in modo sospetto vicino ad una minorenne del posto.

La ragazza è stata attenzionata dai militari, che l'hanno seguita mentre si dirigeva a bordo di una macchina guidata da un suo amico verso Cerea. L'auto della sospetta si è fermata in via Mantova, dove i carabinieri hanno eseguito un controllo. Nella borsetta della minore, i militari hanno trovato 68 grammi di marijuana, quasi 3 grammi di mdma e 1.335 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato.

I carabinieri hanno poi perquisito anche l'abitazione della giovane e all'interno di uno zaino hanno rinvenuto e sequestrato altri 391 grammi di marijuana e del materiale idoneo al confezionamento della sostanze stupefacenti.

La ragazza è stata arrestata e il pm ha disposto per lei la custodia ai domiciliari. Ieri, la giovane è comparsa davanti al giudice Patrizia Botteri, che ha convalidato l'arresto e ha confermato gli arresti domiciliari, con l'obbligo di andare a scuola.