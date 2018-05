Si è costituito l'investitore del ciclista 15enne morto a Zevio: 26 anni, era alla guida ubriaco

Alle ore due della notte tra sabato 26 e domenica 27 maggio, un cittadino italiano di 26 anni si è presentato presso la stazione dei carabinieri di Ronco all'Adige, riferendo al comandante di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Zevio.

Si trattava dell'investimento di un ciclista 15enne avvenuto poco prima nei pressi di via Ronchesana che aveva causato la morte del ragazzino. Sul posto, in località Villabroggia, era già presente la polizia stradale che stava effettuando i rilievi del sinistro in cui aveva perso la vita il minore di nazionalità marocchina, residente a Ronco all'Adige.

Gli accertamenti etilometrici effettuati sul 26enne italiano hanno dato esiti positivi. L'uomo è stato quindi denunciato per omicidio stradale. In merito all'incidente, verificatosi intorno all'una di notte, ha proceduto la polizia stradale di Legnago, mentre i carabinieri hanno operato per quanto riguarda gli accertamenti etilometrici svolti in caserma.