S'aggirava di sera per i giardinetti con la marijuana in tasca: minore denunciato

Non ancora maggiorene, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Cadidavid nella serata di mercoledì, mentre si aggirava per i giardinetti nei pressi di via Bovolino con dello stupefacente in tasca.

La pattuglia infatti ha dato vita al controllo non appena lo ha notato ed il giovane, forse sapendo di non poter giustificare la sua uscita con la scusa di una passeggiata, si è mostrato subito agitato e nervoso. I militari allora, intuendo che potesse nascondere qualcosa, hanno eseguito una perquisizione personale che ha portato alla luce 8 grammi di marijuana presenti in una tasca. Le verifiche si sono spostate poi presso la sua abitazione, dove sarebbe stata rinvenuta altra "erba" per un totale di 36 grammi.

Per il ragazzo dunque è scattata la denuncia alla Procura dei minori.

