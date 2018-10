Minacciato con un coltello e rapinato in centro: la Polizia esamina i filmati

Sono scattate le indagini della Squadra Mobile per una rapina che sarebbe avvenuta nella tarda serata di mercoledì.

Intorno all'ora di mezzanotte, un 25enne italiano si è incamminato da Corte Farina, dove lavora come cameriere, verso via San Fermo per prendere il bus. Lungo il tragitto si sarebbe fermato a prelevare al bancomat di via Stella e subito dopo due persone lo avrebbero affiancato, minacciandolo con un coltello e intimandogli di dare loro tutto ciò che aveva. Il giovane non avrebbe provato a ribellarsi e avrebbe consegnato effetti personali e cellulare ai malviventi, che si sono dileguati. A quel punto sarebbe tornato sul luogo di lavoro e dopo aver raccontato tutto al titolare, ha avvisato la polizia.

Gli uomini della Questura si sono quindi diretti sul posto, ma l'allarme è stato lanciato troppo tardi e dei criminali non c'era già più traccia. Verranno ora acquisiti e visionati i filmati delle telecamere di sicurezza della zona, per verificare quanto accaduto e rintracciare i due rapinatori, che secondo la vittima parlavano in italiano senza particolari accenti.