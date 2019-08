Minaccia il personale che lo sorprende a rubare nel negozio: resta in carcere

Sorpreso a rubare in un negozio del centro di Verona, si sarebbe lasciato andare a pesanti minacce nei confronti del personale, finendo così in manette con l'accusa di rapina impropria.

Era il tardo pomeriggio di domenica, quando una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Verona, è intervenuta presso il punto OVS, situato al civico 6 di via Mazzini. Lì, poco prima, un cittadino romeno di 53 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, si sarebbe impadronito di capi di abbigliamento del valore complessivo di 40 euro, dopo aver strappato la placca antitaccheggio. L'uomo però sarebbe stato sorpreso dagli addetti alla sicurezza, ai quali avrebbe rivolto pesanti minacce, prima dell'arrivo dei militari, che lo hanno bloccato e accompagnato nelle camere di sicurezza.

Lunedì mattina il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo che l'uomo resti in carcere sino alla celebrazione del processo.