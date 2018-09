Minacce di violenza e morte alla ex: divieto di avvicinamento per il 20enne

Non si sarebbe arreso alla fine della relazione con quella che di fatto ora è la sua ex ragazza, arrivando anche a minacciarla, così il Gip Luciano Gorra ha emesso a carico di C. M., 20enne veronese, la misura del divieto di avvicinamento alla vittima, che è stata eseguita dagli uomini della Polizia di Stato nella giornata di martedì 4 settembre.

Dopo l’interruzione del fidanzamento per volontà della ragazza, il 20enne avrebbe assunto atteggiamenti minacciosi e violenti con allarmante frequenza, stando a ciò che hanno riferito le forze dell'ordine, provocando nella ex un forte stato d'ansia. C.M. infatti avrebbe minacciato di ucciderla, di spaccarle la faccia, di bucarle la testa con un trapano e di sfregiarla con l’acido. Nel timore di incontrarlo per strada, la vittima si è dunque abituata a portare nella borsetta uno spray al peperoncino.

L'attività della Squadra Mobile scaligera è stata così finalizzata a riscontrare le dichiarazioni rese dalla vittima in sede di denuncia ed ha permesso al Gip di emettere la misura nella stessa giornata in cui era stata richiesta dal Pm Zanotti: a causa delle continue molestie che le forze dell'ordine avrebbero appurato, C.M. risulta ora gravemente indiziato per il reato di stalking.