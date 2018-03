Minacciata verbalmente e scippata del portafogli in zona Stadio una giovane donna

Nella serata di sabato una giovane donna di 26 anni è stata scippata in strada a Verona. Lo riferisce TgVerona che riporta la notizia: nei pressi dello Stadio in via della Spianà, la giovane è stata attorniata da due soggetti che l'hanno minacciata, intimandole di consegnargli il portafogli.

I due avevano iniziato a seguirla e dopo averla raggiunta si sono fatti consegnare il denaro sotto minacce verbali. I due rapinatori si sono poi dileguati a bordo di un'auto. La ragazza, visibilmente provata dalla brutta esperienza, ha quindi denunciato il fatto e ora i carabinieri indagano per cercare di risalire ai responsabili.