La Mille Miglia non passerà da Verona. Unica tappa scaligera a Valeggio

Agosto 2017, in piazza Bra a Verona era programmato l'evento "Quando l'auto saluta la musica", promosso dall'Historic Cars Club Verona. La nuova giunta del sindaco Federico Sboarina si era da poco insediata e per "motivi di sicurezza" l'evento fu annullato. Si erano da poco verificati, infatti, gli attacchi terroristici di Barcellona e in Finlandia. La paura era dunque che si potesse verificare un attentato come quelli avvenuti all'estero, con le auto usate come armi scagliate contro la folla. Per l'annullamento scoppiò una polemica e si ipotizzò sul fatto che per le stesse ragioni non ci sarebbe potuto essere neanche il passaggio della Mille Miglia in piazza Bra. Ipotesi diventata realtà quando è stato presentato il tracciato dell'edizione 2018 della Freccia Rossa.

La rievocazione della corsa su strada comincerà il 16 maggio da Brescia e passerà nel veronese proprio il primo giorno, con il tragitto che toccherà il Ponte Visconteo e il Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Da lì, poi la carovana scenderà verso Mantova, Ferrara e si fermerà a Cervia e Milano Marittima. La corsa proseguirà nei giorni successivi fino a Roma. Nella capitale ci sarà il giro di boa, con le auto che poi risaliranno lo Stivale fino all'arriva di nuovo a Brescia.