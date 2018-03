Miglior evento enogastronomico del 2017, il premio nazionale va a Verona

Con la 15^ edizione della manifestazione "Le Piazze dei Sapori", Verona si è aggiudicata il premio nazionale Italive, per il miglior evento enogastronomico 2017.

Italive.it è un portale web che informa automobilisti, viaggiatori e turisti su quello che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato dei migliori eventi.

A ritirare il riconoscimento, questa mattina, in piazza Navona a Roma, l’assessore alle Attività economiche Francesca Toffali. Presenti il segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Carla Di Francesco, il presidente di Confesercenti Verona Paolo Bissoli e il vicedirettore Alessandro Torluccio.

«Verona parte avvantaggiata – ha dichiarato l’assessore –, con l’Arena e la sua meravigliosa piazza a fare da cornice a questo evento legato alle tradizioni e ai sapori d’Italia. Si sa che, come i pianeti girano attorno al sole, gli italiani ruotano attorno alla tavola e Confesercenti, insieme al Comune, non ha fatto altro che valorizzare questa nostra grande propensione. Anche in questo caso l'abbinamento tra il patrimonio storico-architettonico e quello enogastronomico, entrambi da tutelare e valorizzare, è stato vincente».

Al premio, assegnato agli organizzatori dei 6 migliori eventi che animano il territorio nazionale, ed ai Comuni che li ospitano, erano candidate 5.891 manifestazioni che sono state valutate sulla base di 695 mila giudizi espressi dagli utenti.