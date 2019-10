Dramma in campagna, un mezzo agricolo si ribalta: morto un uomo

Dramma nelle campagne veronesi nella mattinata di lunedì.

Stando alle prime informazioni giunte, un incidente mortale si è verificato intorno alle 10 del mattino in via ca' brusà, a Marcellise di San Martino Buon Albergo, dove un mezzo agricolo si sarebbe ribaltato. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118, ma per l'agricoltore di 66 anni non c'è stato niente da fare. Sul luogo si sono diretti anche i tecnici Spisal per gli accertamenti del caso e i carabinieri.