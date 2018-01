Biblioteca Civica, successo per il mercatino dell'usato chiuso in anticipo

Domani, 27 gennaio, doveva essere l'ultimo giorno del mercatino dei libri usati organizzato dalla biblioteca Civica di Verona. Il mercatino ha però chiuso con un giorno di anticipo. Oggi, 26 gennaio, alle 14 sono andate esaurite le ultime scorte e quindi il mercatino domani non ci sarà. Una notizia positiva per la biblioteca che ha organizzato questa iniziativa, accolta con grande favore dalla cittadinanza. Sono stati messi in vendita a prezzi simbolici libri per tutte le età e di ogni genere; libri dismessi dalle biblioteche che così possono continuare a vivere nelle case di chi li ha comprati. I soldi in questo modo guadagnati contribuiranno a finanziare le biblioteche.

E ha lo scopo di finanziare l'acquisto di nuovi libri anche l'iniziativa organizzata per domani sempre in biblioteca Civica. Dalle 9 alle 19 è in programma "Per gioco: l’arte di divertirsi". In questa occasione si potranno acquistare più di 500 disegni realizzati dai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dai centri aperti e dall'Accademia di Belle Arti che hanno partecipato al progetto "Giochi di Pippo". Tutte le illustrazioni saranno vendute al costo di 5 euro. Durante la giornata si susseguiranno eventi, performance e spettacoli, con ospiti d'onore.