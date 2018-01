Torna il mercatino della biblioteca civica: libri in vendita ad un prezzo simbolico

Dal 20 al 27 gennaio, in Civica, sarà possibile acquistare a prezzo simbolico vecchi libri della biblioteca. Il ricavato sarà utilizzato per dotare le biblioteche comunali di nuovi testi.

Il Mercatino del libro usato si propone di valorizzare la risorsa dei libri dismessi dalle biblioteche, offrendo loro un’altra occasione di lettura. Saranno messi in vendita libri per tutti, bambini ed adulti, di letteratura italiana e straniera, manuali, guide, saggi, libri in lingua originale, tutti rigorosamente selezionati e venduti ad un prezzo simbolico.

L’iniziativa si svolgerà nella Promoteca della biblioteca Civica di via Cappello.