Caso di meningite a Verona: bambino ricoverato all'ospedale di borgo Trento

A Verona si torna a parlare di meningite, con un nuovo caso scoppiato nelle ultime ore.

Stando a quanto riportato da TgVerona, un bambino di sei mesi è stato ricoverato all'ospedale di borgo Trento per essere stato colpito dalla patologia e il padre lo ha già comunicato alla scuola frequentata dagli altri due figili, situata nel quartiere Stadio.

Ricoverato in Pediatria, il piccolo starebbe bene e si sarebbe avviato sulla strada della guarigione. I medici avrebbero appurato che non si tratta di un ceppo batterico ed hanno eseguito la profilassi sulle persone più a stretto contatto. L'allarme quindi sembra essere rientrato.