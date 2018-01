Melegatti, stato di agitazione. Paolo Tosato (Lega Nord): "Serve chiarezza"

Questa situazione è ormai inaccettabile soprattutto per i lavoratori che non sono stati pagati per mesi e sono nuovamente presi in giro dalla proprietà. La Prefettura e il Tribunale prendano di nuovo in mano la situazione. I dipendenti vanno pagati. La produzione di Pasqua va avviata al più presto.

È perentoria la presa di posizione del senatore veronese della Lega Nord Paolo Tosato sulla vicenda Melegatti. I sindacati dell'azienda dopo aver parlato con i dipendenti hanno indetto un nuovo stato di agitazione, dopo l'incontro avvenuto ieri tra i rappresentanti dei lavoratori e il nuovo procuratore generale dell'azienda, Sergio Perosa.

Il problema che ha causato il pagamento degli stipendi pare sia stato risolto e quindi i dipendenti dovrebbero aver avuto quanto era stato loro promesso. La dirigenza è al lavoro anche per far ripartire la produzione in vista della prossima Pasqua, ma non sono ancora chiari i tempi della campagna pasquale, come non sono ancora chiare le garanzie per i lavoratori stagionali e quelli a tempo determinato. Così i sindacati hanno mosso il primo passa verso la protesta, chiedendo che un nuovo tavolo di confronto con tutte le parti in causa in Prefettura.

Serve chiarezza, insomma, per il futuro dell'azienda. Ed è quello che chiede anche Tosato.