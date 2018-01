Melegatti, niente presidio dei sindacati prima dell'incontro in Prefettura

Le scriventi organizzazioni sindacali, informano che in data odierna si è tenuta un'assemblea sindacale con il personale Melegatti. In questa sede si è deciso di "congelare" l'iniziativa del presidio prevista per domani 18 gennaio, con la riserva di ricorrere eventualmente a iniziative di lotta dopo l'incontro programmato in Prefettura il 23 gennaio con tutte le controparti o qualora la situazione attuale non venisse modificata con informazioni positive.

Firmato Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil. In pratica i sindacati che hanno sostenuto la battaglia dei lavoratori dell'azienda dolciaria veronese e viste le scarse sicurezze sul prossimo futuro della ditta hanno indetto lo stato di agitazione dei dipendenti.

Stato di agitazione che poteva sfociare in un presidio già programmato per la giornata di domani. Presidio che, come scrivono gli stessi sindacati, è stato congelato. Quindi, di sicuro domani non ci sarà, ma non è detto che non si possa riorganizzare per la prossima settimana, quando i rappresentanti dei lavoratori incontreranno quelli dell'azienda attorno ad un tavolo in Prefettura.