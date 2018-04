Melegatti ancora in stallo, lavoratori costretti ad attendere per il concordato

Rappresentanti sindacali e lavoratori della Melegatti si sono incontrati questa mattina, 11 aprile, nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto per confrontarsi sulla difficile situazione aziendale, ben fotografata dall'articolo di Valeria Zanetti su L'Arena.

La ditta dolciaria ha evitato il fallimento e dopo una compagna natalizia ridotta e realizzata in tempi record ha dovuto rinunciare alla produzione dolciaria per la Pasqua ormai passata. Il tribunale di Verona attende fino al 7 maggio la proposta di concordato, vale a dire la strada che i vertici aziendali intendono prendere per uscire dalla crisi finanziaria. È noto l'interessamento di Hausbrandt, ma non sarebbe l'unico gruppo intenzionato a rilevare la storica azienda dolciaria veronese. Anche il competitor Paluani sembra infatti interessato.

La matassa rimane dunque ancora ingarbugliata e per i lavoratori significa altri giorni di attesa prima di una svolta che possa farli tornare al lavoro e uscire dalla cassa integrazione. E almeno dalla cassa integrazione, qualche novità positiva è giunta, come dichiarato da Maurizio Tolotto di Fai Cisl. I soldi di febbraio sono stati accreditati dall'Inps, ma a fine aprile la cassa integrazione ordinaria scadrà. Si chiederà dunque una proroga alla scadenza, nel caso in cui la decisione dei giudici sul concordato arrivi a maggio.